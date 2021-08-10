مظاهرات في بريطانيا … والسبب حيوان محكوم بالإعدام

شهدت بريطانيا خروج عدّة مظاهرات تطالب بعدم إعدام حيوان الألبكة المدعو جيرونيمو المصاب بمرض السل البقري.

وكان وزير الزراعة البريطاني بحكومة بوريس جونسون قد أصدر قراراً بإعدام الحيوان الذي ينتمي لفصيلة الجمال بسبب إصابته بهذا المرض.

وأطلقت صاحبته هيلين ماكدونالد مناشدات لرحمة الحيوان البالغ من العمر 8 سنوات، واستجاب عدد كبير من المشاهير لهذه لمناشدات، حيث شهدت بريطانيا خروج مظاهرات أمام مقر جونسون لمنع الإعدام، بالإضافة لتوقيع أكثر من 97 ألف شخص على عريضة لإيقاف العلمية وترك الحيوان يعيش بسلام في مقاطعة غلوسترشير الإنجليزية.

وأكدّت هيلين بأنّ فحوصات جيرونيمو كانت سلبية عندما جاء من نيوزيلندا، وأنّها صرفت آلاف الجنيهات الأسترلينية في المعركة القضائية التي خاضتها لإنقاذه.

يشار إلى أنّ وزير الزراعة أبدى حزنه لقرار إعدام الحيوان المريض، لكنّه أكدّ بأنّ القواعد تنص على قتل الحيوانات المصابة بمرض السل البقري.

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