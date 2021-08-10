دنيا سمير غانم تنشر رسالة حزينة بعد وفاة والدتها

عبّرت الفنانة دنيا سمير غانم عن حزنها الكبير لفقدان والدتها دلال عبد العزيز التي توفيت متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة المصرية في منشور لها بأنّ والدتها علّمتها الرضى وقول الحمد لله على كل حال.

وأشارت إلى أنّ والديها الراحلين قدما رسالتهما في هذا العالم، وبأنّ محبة الناس لهما كانت كبيرة.

وشكرت دنيا كل من واساها بوفاة أمها، وطلبت في ختام منشورها من متابعيها الدعاء لوالديها بالرحمة والمغفرة.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد فارقت الحياة يوم 7 أغسطس الجاري عن عمرٍ يناهز 61 عاماً بعد عدّة أشهر من إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أنّ الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم فقدتا والديهما خلال 3 أشهر بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

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