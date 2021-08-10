هاتف ببطارية خارقة .. إليك مواصفات أحدث إصدارات “بلاك فيو “

أزاحت شركة بلاك فيو الصينية الستار عن هاتفٍ جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه BL5000.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Dimensity 700 من ميديا تيك، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.36 بوصة ودقة عرض 1080*2300 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 18 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت غير قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية تعمل لعدة ساعات، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومستشعر اقتراب، ومستشعر تسارع، ويتميز بمقاومته الماء والغبار وفق معيار الحماية MIL-STD 810 G.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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