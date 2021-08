تركيا.. إحباط أكبر عملية تهريب آثار في تاريخ البلاد

أوقفت سلطات الأمن التركية 93 مشتبها فيه، على خلفية تهريب آثار في 30 ولاية، في أكبر عملية من نوعها بتاريخ الجمهورية.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن معلومات من مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، تم إصدار أمر توقيف بحق 78 من المشتبه فيهم على ذمة التحقيق.

وشملت العملية الأمنية 108 مواقع (91 منزلا و17 مكان عمل)، وبين الموقوفين 5 من مقتني التحف الأثرية.

وتمكنت قوات الأمن خلال العملية من ضبط 13 ألفا و398 قطعة أثرية عثر عليها في منازل وأماكن عمل وسيارات المشتبه فيهم.

من جانب آخر، أكدت المصادر ضبط 4 آلاف و122 قطعة أثرية في إطار عملية “الأناضول” الأمنية، بعد عامين من التحقيقات شملت تركيا وبلغاريا وكرواتيا وصربيا.

وكشفت التحقيقات أن 52 من القطع الأثرية التي هربتها الشبكة الإجرامية، أدرجت للبيع في 9 دور للمزادات العلنية بأوروبا والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة “الأناضول” بأنّ النيابة العامة طلبت من القضاء، حجز أملاك 7 أشخاص مشتبه فيهم بتهمة “تحقيق الدخل من الجرائم”.

كما كشفت التحقيقات عن دفع دور المزادات لحسابات مهربي الآثار من تركيا 26 مليون ليرة (أكثر من 3 ملايين دولار).

