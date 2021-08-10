راغب علامة يلتقي جمهوره في أنطاليا بسلسلة حفلات

أكدّ الفنان اللبناني راغب علامة استعداده لإحياء حفلات فنية في أنطاليا خلال الفترة القادمة، حيث نشر السوبر ستار بوستر الحفلات التي ستقام أيام في الفترة ما بين 28 و31 أغسطس، والتي ستكون من تنظيم ستار أون بورد.

وتفاعل جمهور السوبر الستار مع منشوره بشكلٍ كبير، وعبروا عن سعادتهم بهذه الحفلات والتي ستقام وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

وكان النجم اللبناني قد هنأ متابعيه مؤخراً برأس السنة الهجرية من خلال منشورٍ نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ السوبر الستار أطلق مؤخراً أغنية فورا غرام باللهجة الخليجية والتي حقق من خلالها نجاحاً كبيراً، وأكثر من 6 ملايين مشاهدة.

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