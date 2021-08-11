شاومي تكشف عن هاتفها العملاق “Mi Mix 4”

كشفت شركة شاومي الصينية المتألقة، اليوم عن أحدث هواتفها، الذي حمل اسم Xiaomi Mi Mix 4 وهو أول هاتف للشركة يأتي بكاميرا أمامية أسفل الشاشة.

جاء الهاتف بشاشة مقاس 6,67 بوصة من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث 120 هيرتز، محمية بطبقة غوريلا غلاس فيكتوس، وبجودة عرض 1080 × 2400 بكسل، أما ظهر الهاتف فهو مصنوعٌ من السيراميك، والإطارات من الألومنيوم.

تضمن الهاتف المعالج الأحدث من شركة كوالكوم، سناب دراغون 888 بلس بدقة تصنيع 5 نانومتر، وتردد 2,99 جيجاهيرتز، مقترن بمعالج رسوميات Adreno 660، كما يعمل بنظام أندرويد 11، وواجهة مستخدم MIUI 12.5.

يتوفر الهاتف بخيار 8 و 12 جيجابايت من الرام، و 128 – 256 – 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، ولا يدعم تركيب ذاكرة تخزين خارجية.

يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، الأساسية بدقة 108 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري OIS، العدسة الثانية بدقة 13 ميجابكسل ذات زاوية عريضة جدًا بـ 123 درجة، أما العدسة الثالثة فهي تيلفوتو بيروسكوب بدقة 8 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري حتى خمسة أضعاف.

الكاميرا الأمامية؛ جاءت أسفل الشاشة كي يحصل المستخدم على تجربة استخدام الشاشة بالكامل دون ثقوب أو نتوس للكاميرا، وجاءت بدقة 20 ميجابكسل.

يدعم الهاتف التقاط مقاطع فيديو بدقة 8k و 4k، كما يدعم ميزة التثبيت الإلكتروني EIS، وميزة +HDR10 بالإضافة إلى سماعتيْن ستيريو، ولا يدعم منفذ لتركيب سماعة خارجية.

وأخيرًا؛ نأتي إلى البطارية التي جاءت بسعة 4500 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، تقول الشركة يمكن شحن الهاتف بالكامل في 15 دقيقة، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط.

يتوفر الهاتف بالألوان الأبيض، الأسود و الرمادي، وسيكون سعر نسخة 8+128 جيجابايت 771دولارًا أمريكيًا بما يعادل 3,890 دينارًا ليبيًا، أما النسخة الأعلى 12+512 جيجابايت ستكون بسعر 972 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 4,910 دنانير ليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية