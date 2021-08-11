تحديث iOS 15 – ما الجديد في النسخة التجريبية الخامسة Beta 5 ؟

لا يزال متبقي شهر قبل الإطلاق الرسمي لتحديث iOS 15 و iPadOS 15 ولذا لا تزال ابل مستمرة في إطلاق الإصدارات التجريبية لتلك التحديثات للمطورين ومشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program وآخر ذلك النسخة التجريبية الخامسة Beta 5 والتي سوف نتعرف على أهم التغييرات والتعديلات بها.
أهم التعديلات في النسخة التجريبية الخامسة iPadOS 15 / iOS 15 Beta 5 :
- تعديل أيقونة الطقس وإضافة عمق لها وجعل الألوان داكنة أكثر.
- سفاري: تعديل في آلية ظهور أيقونة إعادة التحميل في شريط العنوان، وتعديل تصميم التبويبات في الايباد حتى يسهل معرفة التبويب المفتوح.
- في الإعدادات: تم إضافة خيار استعمال أيقونات أكبر Use Large Icons ضمن خيارات الشاشة الرئيسية من جعل زيادة حجم أيقونات التطبيقات والألعاب.
- في مركز التحكم تم تعديل أيقونات بعض الاختصارات مثل أيقونة الكاميرا وأيقونة التعرف على الصوت.
- عند إيقاف تشغيل الايفون، سيكون هناك إشارة أن الايفون سيتم تتبعه حتى وإن تم إيقاف تشغيله. ( كنا قد تناولنا ذلك بالتفصيل في مقال سابق: ما الجديد في خدمة تحديد الموقع في iOS 15 ؟ )
- تمت إضافة نوافذ منبثقة جديدة عند فتح تطبيقات النظام مثل الصور والخرائط والتذكيرات.
- تم إزالة خاصية إضافة حساب الورثة Legacy Contact لاسترجاع بياناتك من الآي كلاود بعد وفاتك – لا قدر الله – مع وعد ابل بتوفيرها لاحقاً.
- ربط سماعات AirPods بأنواعها بحساب ابل الخاص بك Apple ID حتى يسهل تتبعها في أي مكان والوصول إليها عند ضياعها. ( مقالات ذات صلة: تحديث iOS 15 – كيف سيجعل سماعات AirPods أفضل؟ )
الإصدارات التجريبية سوف تستمر ابل في إطلاقها من أجل تحسين وتطوير التحديثات الجديدة قبل إطلاقها رسمياً للجمهور في شهر سبتمبر المقبل.
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