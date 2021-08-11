تحديث iOS 15 – ما الجديد في النسخة التجريبية الخامسة Beta 5 ؟

لا يزال متبقي شهر قبل الإطلاق الرسمي لتحديث iOS 15 و iPadOS 15 ولذا لا تزال ابل مستمرة في إطلاق الإصدارات التجريبية لتلك التحديثات للمطورين ومشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program وآخر ذلك النسخة التجريبية الخامسة Beta 5 والتي سوف نتعرف على أهم التغييرات والتعديلات بها.

أهم التعديلات في النسخة التجريبية الخامسة iPadOS 15 / iOS 15 Beta 5 :

تعديل أيقونة الطقس وإضافة عمق لها وجعل الألوان داكنة أكثر.

سفاري : تعديل في آلية ظهور أيقونة إعادة التحميل في شريط العنوان، وتعديل تصميم التبويبات في الايباد حتى يسهل معرفة التبويب المفتوح.

: تعديل في آلية ظهور أيقونة إعادة التحميل في شريط العنوان، وتعديل تصميم التبويبات في الايباد حتى يسهل معرفة التبويب المفتوح. في الإعدادات : تم إضافة خيار استعمال أيقونات أكبر Use Large Icons ضمن خيارات الشاشة الرئيسية من جعل زيادة حجم أيقونات التطبيقات والألعاب.

: تم إضافة خيار استعمال أيقونات أكبر Use Large Icons ضمن خيارات الشاشة الرئيسية من جعل زيادة حجم أيقونات التطبيقات والألعاب. في مركز التحكم تم تعديل أيقونات بعض الاختصارات مثل أيقونة الكاميرا وأيقونة التعرف على الصوت.

تم تعديل أيقونات بعض الاختصارات مثل أيقونة الكاميرا وأيقونة التعرف على الصوت. عند إيقاف تشغيل الايفون ، سيكون هناك إشارة أن الايفون سيتم تتبعه حتى وإن تم إيقاف تشغيله. ( كنا قد تناولنا ذلك بالتفصيل في مقال سابق: ما الجديد في خدمة تحديد الموقع في iOS 15 ؟ )

، سيكون هناك إشارة أن الايفون سيتم تتبعه حتى وإن تم إيقاف تشغيله. ( كنا قد تناولنا ذلك بالتفصيل في مقال سابق: ما الجديد في خدمة تحديد الموقع في iOS 15 ؟ ) تمت إضافة نوافذ منبثقة جديدة عند فتح تطبيقات النظام مثل الصور والخرائط والتذكيرات.

عند فتح تطبيقات النظام مثل الصور والخرائط والتذكيرات. تم إزالة خاصية إضافة حساب الورثة Legacy Contact لاسترجاع بياناتك من الآي كلاود بعد وفاتك – لا قدر الله – مع وعد ابل بتوفيرها لاحقاً.

لاسترجاع بياناتك من الآي كلاود بعد وفاتك – لا قدر الله – مع وعد ابل بتوفيرها لاحقاً. ربط سماعات AirPods بأنواعها بحساب ابل الخاص بك Apple ID حتى يسهل تتبعها في أي مكان والوصول إليها عند ضياعها. ( مقالات ذات صلة: تحديث iOS 15 – كيف سيجعل سماعات AirPods أفضل؟ )

الإصدارات التجريبية سوف تستمر ابل في إطلاقها من أجل تحسين وتطوير التحديثات الجديدة قبل إطلاقها رسمياً للجمهور في شهر سبتمبر المقبل.