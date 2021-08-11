اسوس تستعد لإطلاق هاتف ROG Phone 5S – هل يختلف عن ROG Phone 5؟

بالطبع وكما تعلمون أن شركة اسوس قامت بإطلاق هاتف ASUS ROG Phone 5 مبكراً هذا العام والذي اتضح لنا أنه عبارة عن “وحش كاسر” بكل ما تحمله الكلمة من معنى ويتمتع بقوة صاروخية على صعيد مستوى الأداء، جنباً إلى جنب مع العديد من التقنيات المتطورة والمزايا الحديثة. باختصار شديد هو هاتف لمحبي وهواة ألعاب الهواتف المحمولة الذي لا يمكن إنكاره.

ولكن يبدو أن اسوس لن تتوقف عند هذا الحد، حيث ظهرت تسريبات على موقع تويتر مؤخراً تشير إلى قدوم متنفس جديد لشركة اسوس يتمتع ببعض الترقيات المطلوبة لنفس الفئة من المستخدمين. ولكن وجب التنويه على نقطة في غاية الأهمية وهي أننا لسنا متأكدين من صحة هذه التسريبات حتى الآن ولذلك ننصحكم فقط بتوخي الحذر أثناء التعامل مع هذا النوع من الأخبار. على كل حال يمكنك الاطلاع على تغريدة المُسرب Mukul Sharma من هنا لتروا بأنفسكم.

للوهلة الأولى شعرت وأن هناك ثلاجة خلف الستارة الحمراء، ولكن المُسرب يقول أنه هاتف ROG Phone 5S القادم لشركة اسوس. عموماً، أهم ترقية هنا تأتي في شريحة المعالجة حيث تم الاعتماد على أحدث شريحة من كوالكم طراز سناب دراجون Snapdragon 888+ مقارنة بشريحة Snapdragon 888 والفرق الوحيد هنا هو سرعة تردد المعالج مما يعني القدرة على ممارسة الألعاب بشكل أفضل.

أما بخصوص بقية المواصفات الأخرى فلم ألاحظ اختلاف ملحوظ عن الهاتف الرئيسي. حيث سيحتوي هاتف ROG Phone 5S على نفس الشاشة بلوحة عرض OLED بمعدل تحديث سرعته 144Hz تماماً مثل هاتف ROG Phone 5. بالإضافة إلى ذلك فإن بطارية كلاهما بسعة 6000 ميللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 65 واط.

بالحديث عن بقية المواصفات الداخلية فسوف يكون هناك طرازان مختلفان في سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي، فسيكون هناك طراز بسعة 16 جيجارام وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، بينما الطراز الأخرى بسعة 18 جيجارام وسعة تخزين داخلية حجمها 512 جيجابايت.

قد تكون هذه الترقية مطلوبة بالفعل في عام 2021 حيث يوفر الطراز الرئيسي “ROG Phone 5” من 8 إلى 16 جيجارام وسعة تخزين داخلية من 128 حتى 256 جيجابايت.

للأسف لا يسعنا سوى الانتظار لفترة زمنية أطول حتى نحصل على موعد الإطلاق الرسمي للهاتف ولكن هناك توقعات تشير إلى أننا على بعد أسابيع قليلة جداً من الإعلان عنه رسمياً.