وائل كفوري يستعدّ لإحياء حفل في مصر

أكدّ الفنان اللبناني وائل كفوري استعداده لإحياء حفلة غنائية هي الأولى له في مصر بعد غياب دام لسنوات عدّة.

حيث نشر ملك الرومانسية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بوستر الحفلة، التي ستُقام يوم 19 أغسطس الجاري، في الساحل الشمالي، وتحديدًا في منتجع Palya.

وأكدّ الفنان اللبناني أنّ الحفل سيُقام وسط إجراءات احترازية مشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وكان وائل كفوري قد أطلق قبل مدّة أغنية باللهجة المصرية حملت اسم “برضه بتوحشني”، كتبها المستشار تركي آل الشيخ، وجمعته بالفنانة أنغام، والتي حققت حوالي خمسة ملايين مشاهدة على يوتيوب.

يُذكر أنّ النجم اللبناني حقّق نجاحًا كبيرًا بأغنية “البنت القوية”، التي طرحها قبل شهر، حيث حصدت الأغنية ملايين المشاهدات في فترةٍ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية