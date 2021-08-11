شركة تايوانية تُطلق حاسوبًا مناسبًا للاستخدامات الشاقة

أزاحت شركة “دورا بوك” التايوانية الستار عن حاسوبٍ جديدٍ مناسبٍ للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه Z14I.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Intel Core i7-1185G7، وCore i5-1165G7، ومعالج رسوميات GeForce GTX 1050.

وزودت الشركة التايوانية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 14 بوصة، بدقة عرض 1080× 1920 بيكسل، ودرجة سطوع 1000 قنديلةم2.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز من نوع SSD بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 64 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز بمناسبته للاستخدامات الشاقة وفق معيار MIL STD-810 5G، مما يجعله يتحمل السقوط من ارتفاع 1,8 مترًا، ومعيار MIL-STD 461G التي تحمي من الإشعاع ويحتوي على بطارية قوية تجعله يعمل لساعات عدة، منفذ HDMI، منفذ VGA، منفذ USB-C، بالإضافة إلى منافذ USB عدة.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تكشف عن سعر الحاسوب الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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