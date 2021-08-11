ياسمين عبد العزيز تغادر مصر بطائرة إسعاف

أكدّت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز، مغادرتها مصر، باتجاه جنيف، على متن طائرة مخصصة للإسعاف؛ من أجل استكمال علاجها.

وأشارت المصادر إلى أنّ النجمة المصرية غادرت من البوابة رقم 4 المخصصة لكبار الشخصيات، وأنّها وصلت بحالة جيدة حيث كانت تسير على قدميها.

وقالت مصادر داخل مطار القاهرة إنّ الفنانة المصرية صعدت إلى الطائرة تحت إشراف إسعاف المطار.

من جهة أخرى، طلب شقيقها، وائل، من جمهورها عدم الاستفسار عن حالتها الصحية، وأسباب مغادرتها البلاد لاستكمال العلاج، وأكدّ استقرار حالتها الصحية.

يُذكر أنّ ياسمين عبد العزيز دخلت المستشفى يوم 17 يوليو الماضي؛ بهدف إجراء عملية جراحية قبل أن تتعرّض لخطأ طبي أدخلها في غيبوبة لأيام عدة.

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