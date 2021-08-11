سامسونج تُطلق رقاقة معالج جديدة تدعم سلسلة Galaxy Watch4

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن رقاقة معالج جديدة تدعم سلسلة Galaxy Watch4.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ رقاقة المعالج الجديدة؛ ستتركز على معمارية EUV، ودقة تصنيع 5 نانومتر تتضمن 2 من أنوية ARM Cortex A55، وبطاقة شاشة ARM mail-G68.

وسيَنبض داخل الرقاقة معالج Cortex M55 الذي يدعم تقنية Always on في الشاشة، وتحتوي على شريحة G LTE Cat.4 لدعم اتصالات الساعة الذكية بشبكات المحمول.

وتتميز الرقاقة الجديدة بدعمها أنشطة اللياقة البدنية، النظام العالمي للملاحة، بالإضافة إلى دعمها المنصة الجديدة التي طورتها الشركة الكورية الجنوبية مع شركة غوغل الأمريكية.

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