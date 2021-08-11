غرقت سفينتهم.. فاستعانوا بحطامها ليبقوا على قيد الحياة

نجا ثمانية بحارة من الموت المحتوم، بعدما تمكنوا من العيش على بقايا سفينتهم التي غرقت في المحيط الهندي لمدة ثلاثة أسابيع.

وكانت السفينة التي تقلّ 15 بحارًا قد غرقت قبل حوالي ثلاثة أسابيع أمام سواحل جزر القمر أثناء توجهها لكينيا، حيث عثرت فرق خفر السواحل على جثث سبعة بحارة في حين ظل الثمانية الآخرون في عداد المفقودين، قبل أن تعثر عليهم في العاشر من أغسطس الجاري أحياءً حيث كانوا متمسكين بحطام السفينة.

وأكدّت فرق الإنقاذ أنّ البحارة عاشوا فوق حطام السفينة لمدة ثلاثة أسابيع، وقالت إنّهم نجوا بأعجوبة من الموت المحتوم.

يُذكر أن الناجين تم نقلهم إلى المستشفى حيث قُدّم لهم العلاج المناسب لهم، وذلك بسبب معاناتهم من مشاكل صحية تتعلق بسوء التغذية.

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