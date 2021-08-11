شلل العصب الوجهي.. أعراضه وأسباب حدوثه

عرّفت الجمعية النمساوية لطب الأعصاب شلل العصب الوجهي، بأنّه شللٌ يصيب نصف الوجه، ويحدث بسبب تضافر عوامل عدّة تؤدي إلى حدوث التهابات تُرافقها تورمات تضغط على العصب الوجهي.

وحددت الجمعية النمساوية أسباب الشلل بالإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية، أو التعرض المستمر لتيار هواء بارد، أو الإصابة بأمراض ضغط الدم، السكري، بالإضافة إلى التوتر العصبي الشديد.

وقالت إنّ أعراض هذا الشلل تظهر على شكل تدلٍّ في الوجه، حدوث انغلاق جزئي للعين، زيادة في إفراز الدموع، وحدوث خلل واضطراب في حاستيْ السمع والتذوق.

وأكدّت الجمعية النمساوية على أنّ الشلل النصفي للوجه لا يكون خطيرًا في معظم الحالات، ودعت إلى استشارة الطبيب بشكلٍ فوري، لأنّ أعراضه مشابهة لأعراض الإصابة بالسكتة القلبية.

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