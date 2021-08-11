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قراصنة يسرقون عملاتٍ مشفّرةً بقيمة 600 مليون دولار

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت مجموعة من القراصنة من اختراق موقع شركة “بولي نتورك” المختصة بالعملات المشفّرة، وسرقة 600 ميلون دولار أمريكي منها.

ودعت الشركة المتضررة الأشخاص الذين يديرون محافظ لتخزين العملات المشفّرة؛ إلى تجنب الرموز المسروقة التابعة لمنصات “إيثيروم، بينانس تشين، وأوكس بوليفن”.

وناشدت الشركة القراصنة إعادة الأموال المسروقة، وقالت إنّ كمية الأموال المسروقة هي الأكبر في عالم +ديفي+، في إشارةٍ منها لنظام التمويل اللامركزي، وبأنّها تخصّ عشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفّرة.

وقالت “بولي نتورك”، في أحد منشورتها، إنّها ستلجأ للسلطات المختصة؛ من أجل ملاحقة القراصنة، كما دعت، في منشورٍ آخر، القراصنة إلى التواصل معها؛ من أجل التوصل لتسوية حول الموضوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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