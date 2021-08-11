ملخص مؤتمر سامسونج – الإعلان عن جالكسي Z Fold3 و ساعة جالكسي Watch 4 وسماعة Buds2 والمزيد!

ملخص مؤتمر سامسونج – اليوم كان موعدنا مع حدث سامسونج Unpacked الثاني هذا العام، وقد أعلنت الشركة من خلاله عن أحدث أجهزة الشركة لعام 2021 والتي اشتملت على هواتفها القابلة للطي والأجهزة القابلة للارتداء وسماعات الأذن اللاسلكية الجديدة. وإليكم ما تم الإعلان عنه بالتفصيل.

الهواتف القابلة للطي Z Fold 3 و Z Flip 3

البداية مع الهواتف القابلة للطي، حيث يأتي هاتف جالكسي Z Fold 3 بمعالج كوالكم سناب دراجون Snapdragon 888 وتصنيف عالي للحماية ضد الماء والغبار IPX8 وكاميرا سيلفي أسفل الشاشة الرئيسية وهو يعتبر أول هاتف لشركة سامسونج يأتي بكاميرا سيلفي أسفل الشاشة بدلاً من الفتحة المثقوبة. شاشة الغطاء بلوحة OLED وتعمل بمعدل تحديث 120Hz مع دعم ميزة معدل التحديث القابل للتكيف للمساعدة على توفير عمر البطارية. وسوف يدعم قلم S-Pen.

جدير بالذكر أن هاتف جالكسي Z Fold 3 يحصل على إعداد تجريبي جديد يسمح بالقدرة على استخدام التطبيقات في وضع النوافذ المتعددة بالهاتف، وهذا حتى وإن لم يتم تطوير التطبيق بالتحديد للعمل بهذا الشكل. سعر الهاتف 1799$ دولار أمريكي وسيكون متاحاً بدءاً من 27 أغسطس القادم.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي Z Flip 3 فهو لا يختلف كثيراً عن هاتف Z Fold 3 حيث يحتوي على نفس المعالج Snapdragon 888 ونفس مستوى الحماية ضد الماء وشاشة بمعدل تحديث 120Hz وسيتوفر بسبعة ألوان مختلفة وتكلفته السعرية هي 1000$ فقط وسيكون متاح هو الأخر بدءاً من 27 أغسطس القادم.

الأجهزة القابلة للارتداء

ننتقل إلى ساعات سامسونج الذكية التي كنا ننتظرها بفارغ الصبر على مدار الأسابيع القليلة الماضية. حيث أعلنت الشركة اليوم عن ساعتين ذكيتين جديدتين وهما Galaxy Watch 4 وتكلفتها 249$ والساعة الأخرى هي الطراز الكلاسيكي Galaxy Watch 4 Classic وتكلفتها تبدأ من 349$.

كل منهما تحتوي على معالج Exynos من تصنيع سامسونج ولكنهما يعملان بنظام تشغيل جديد من جوجل وسامسونج ليتم الجمع فيه بين نظام Wear OS و Tizen. بالتأكيد الساعات الجديدة تضع كامل تركيزها على أمور اللياقة البدنية وتتبع الصحة وهناك مزايا كثيرة متعلقة بمراقبة حالة النوم

سماعة الأذن اللاسلكية

بجانب الهواتف القابلة للطي والساعتين الجديدتين، ضمن ملخص مؤتمر سامسونج أعلنت الشركة اليوم عن سماعة الأذن اللاسلكية Galaxy Buds 2 لتحل محل سماعة Galaxy Buds Plus. سيتم بيع السماعة بدءاً من 27 أغسطس وتأتي بأربعة ألوان مختلفة والتي تضمنت الأبيض والأرجواني والرمادي الداكن والأخضر وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC وسيتم بيعها بقيمة 149$ دولار أمريكي فقط.