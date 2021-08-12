إليسا تصدم عشاقها بقرار غيابها عن الإنترنت

فاجأت الفنانة اللبنانية عشاقها بإعلانها غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترةٍ من الزمن، حيث نشرت على حسابها في تويتر تغريدةً أكدّت من خلالها غيابها المؤقت عن مواقع الإنترنت.

وبررت أليسا الأمر بحاجتها للراحة بعدما تعبت أعصابها خلال الفترة الماضية بسبب الأشياء المستفزة الموجودة على هذه المواقع خاصةً تويتر، وقالت إنّها ستشتاق لمتابعيها خلال فترة غيابها.

وحظيت تغريدة إليسا بتفاعل كبير على الإنترنت، حيث قال عشاقها بأنّهم سيشتاقون لها وسينتظرون عودتها، وتمنوا بأن تكون العودة قريبة.

وكانت الفنانة اللبنانية قد هاجمت المسؤولين اللبنانيين بعد تدهور الأحوال المعيشية في لبنان بشكلٍ كبير.

يذكر أنّ إليسا أحييت خلال شهر يوليو الماضي حفلاً جماهيراً ناجحاً في مدينة أربيل العراقية.

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