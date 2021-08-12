رواد مطعم يهربون بشكل جماعي منه والسبب كورونا

شهدت مقاطع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لهروب جماعي لزبائن مطعم يقع في مدينة تمير تاوا في كازاخستان بعدما داهم التفتيش المطعم، الذي خالف القواعد المتبعة في البلاد للوقاية من فيروس كورونا، حيث سمح لعدد كبير من الزبائن بالدخول إليه، وغض النظر عن قواعد التباعد الاجتماعي.

ومع وصول المفتشين للمطعم ترك الزبائن أماكنهم وفروا باتجاه منطقة مفتوحة وخالية لكي لا تفرض عليهم الغرامات.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير عبر الإنترنت، حيث عبر الكثير من الأشخاص عن غضبهم من تصرف المطعم وزبائنه وعدم احترامهم لقواعد كورونا.

يشار إلى أنّ كازاخستان سجلت أكثر من 712 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 9900 حالة وفاة منذ انتشار المرض في البلاد.

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