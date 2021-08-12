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رواد مطعم يهربون بشكل جماعي منه والسبب كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مقاطع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لهروب جماعي لزبائن مطعم يقع في مدينة تمير تاوا في كازاخستان بعدما داهم التفتيش المطعم، الذي خالف القواعد المتبعة في البلاد للوقاية من فيروس كورونا، حيث سمح لعدد كبير من الزبائن بالدخول إليه، وغض النظر عن قواعد التباعد الاجتماعي.

ومع وصول المفتشين للمطعم ترك الزبائن أماكنهم وفروا باتجاه منطقة مفتوحة وخالية لكي لا تفرض عليهم الغرامات.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير عبر الإنترنت، حيث عبر الكثير من الأشخاص عن غضبهم من تصرف المطعم وزبائنه وعدم احترامهم لقواعد كورونا.

يشار إلى أنّ كازاخستان سجلت أكثر من 712 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 9900 حالة وفاة منذ انتشار المرض في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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