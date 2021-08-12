شاومي تطلق جهاز لوحي جديد بشاشة مقاس 11 بوصة

رفعت شركة شاومي الصينية النقاب عن حاسوب لوحي جديد بمواصفات مميزة وشاشة كبيرة أطلقت عليه Mi Pad 5 Pro.. وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 870 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 650، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة MIUI 12.5.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها اللوحي الجديد بشاشةLCD مقاس 11 بوصة، ودقة عرض 2560*1600 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 8600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ شاومي ستطلق جهازها الجديد بسعر يتراوح ما بين 385 و 540 دولار أمريكي.

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