بطء الأيض.. أسبابه وأعراضه وطرق التنشيط

أكدّ المركز الاتحادي للتوعية الصحية دور بطء الأيض في فشل الحميات الغذائية وبطء إنقاص الوزن، حيث حدد المركز أسباب بطء الأيض بقلة الحركة التي تؤدي لخمول الأمعاء، التوتر النفسي، حمية الليمون القاسية، قلة النوم التي تحرم الجسم من عمليات التجدد التي تحدث في الليل.

وأشارت الدراسة لوجود علامات تدل على بطء الأيض كزيادة الوزن، التعب المستمر، اعتلال المزاج، الصداع المتكرر، جفاف البشرة، وتساقط الشعر.

وأكدّت إمكانية تنشيط عملية الأيض من خلال التغذية الصحيحة والمتنوعة، وممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الحركية بشكلٍ منتظم، بالإضافة إلى أخذ قسط كافٍ من النوم، وممارسة تمارين الاسترخاء كاليوغا لمحاربة التوتر النفسي.

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