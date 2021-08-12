ضمن حدث Unpacked – سامسونج تعلن عن ساعتين ذكيتين جالكسي Watch 4 وجالكسي Watch 4 Classic

بدون شك تحتوي الساعتين الذكيتين الجديدتين لسامسونج على هاردوير رائع “معالج Exynos” المتطور من تصنيع سامسونج. ولكن أهم ما ينبغي الحديث عنه هو المزايا الرئيسية التي جلبها نظام التشغيل الجديد، حيث تم الجمع بين نظام Tizen و Wear OS لجلب مجموعة من أبرز وأهم المزايا الجديدة والتي سنوضحها لكم في السطور التالية.

الميزة الأولى وهي أن جوجل قدمت العديد من التحسينات على تطبيق خرائط جوجل على نظام Wear OS وهذا يعني أنك ستكون قادراً على الحصول على خطوط السير خطوة بخطوة من الهاتف إلى الساعة ولكن هذه المرة سوف تحصل على معلومات أكثر تفصيلاً عن أي وقت مضى.

يتزامن تطبيق الساعة مع خرائط جوجل على الهاتف لإظهار مكان وعنوان المنزل ومحل العمل والعناوين المحفوظة مُسبقاً، وكل هذا وبجانب عمليات البحث السابقة من أجل القدرة على الوصول إلى النتائج بسهولة وسرعة من خلال الساعة بدلاً من الحاجة لاستخدام الهاتف.

الآن يمكنك الاعتماد على ساعتك الذكية من أجل إجراء عمليات الدفع في 16 دولة مختلفة والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم تجديد تطبيق الدفع الخاص بجوجل Google Pay على نظام Wear OS لكي يشتمل رموز أكثر لبطاقات الائتمان وأصبح من السهل التمرير بين البطاقات المخزنة على الساعة.

ستأتي ساعات Galaxy Watch 4 بتطبيق يوتيوب المستقل، ويمكن لمشتركي خدمة YouTupe Premium تنزيل الأغاني وحفظها مباشرة على الساعة من أجل القدرة على الاستماع إليها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت والقدرة على إنشاء قوائك تشغيل مخصصة حتى ودون الحاجة إلى الهاتف على الإطلاق.

الميزة الأخرى وهي التحديثات الجديدة التي طرأت على تطبيق Messages by Google الذي يسمح لك بتلقي الرسائل والرد عليها من خلال الساعة ودون الحاجة إلى الهاتف. ويمكنك الرد من خلال الرسائل الصوتية أو من خلال كتابة الرسالة باستخدام لوحة المفاتيح أو الرموز التعبيرية.

جدير بالذكر أنه ستتم مزامنة هذه المحادثات على الهاتف أيضاً. أخيراً سعر ساعة Galaxy Watch 4 هو 249$ بينما سعر الطراز الكلاسيكي Galaxy Watch 4 Classic هو 349$.