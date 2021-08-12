هذه هي قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower التي لم تطلقها ابل للجمهور!

هل تتذكرون قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower التي أعنلت عنها ابل قبل سنوات ثم لاحقاً قامت بالتراجع ولم تطلقها في الأسواق؟ هنا سوف نلقي نظرة مقربة عليها من خلال صور أحد النماذج الأولية لها.

قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower من ابل تم الكشف عنها قبل أعوام تحديداً في أواخر عام 2017 وقدمتها ابل للجمهور على أنها قادرة على شحن عدة أجهزة معاً في آن واحد: الايفون، ساعة ابل، سماعات AirPods.

انتظر المستهلكون إطلاق قاعدة الشحن اللاسلكي عدة شهور دون توضيح ابل لسبب تأخير الإطلاق، قبل أن تقوم ابل في مطلع عام 2019 – أي بعد 18 شهراً – بالإعلان رسمياً عن إلغاء خططها لإطلاق الجهاز.

السبب الذي كان وراء إلغاء إطلاق قاعدة AirPower للشحن اللاسلكي هو فشل خطط ابل لتطويرها وعدم قدرة مهندسيها على حل مشكلة الحرارة الزائدة الناجمة عن شحن عدة أجهزة معاً.

قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower – صور تُعرض لأول مرة!

موقع The Verge التقني نشر صوراً لقاعدة AirPower لأول مرة حصل عليها من شاب إيطالي يدعو جوليو زومبتي الذي بدوره اشترى نسخة أولية من شركة نفايات صينية.

الصور المرفقة للنسخة الأولية من قاعدة الشحن تفتقد للتغليف الخارجي النهائي لها وتظهر عند فكها المكونات الداخلية لها وتشمل 22 ملفاً في جهة وفي الجهة الأخرى 22 دائرة كهربية.

النسخة الأولية التي حصل عليها الشاب الإيطالي احتاجت منه بعض التصليحات والتعديلات حتى تعمل، وبالفعل استطاع أن يحقق نجاحاً وقام بشحن بعض إصدارات الايفون لاسلكياً بواسطتها.

لم يخبر الشاب الإيطالي – الشغوف بجمع وإصلاح الأجهزة القديمة والنماذج الأولية – عن مشكلة الحرارة الزائدة عند الشحن، لكنه لم ينف عدم وجودها إذ أنه لم يقم باختبارها بالشكل الكافي.

عموماً، هذا الجهاز من ابل سوف يذهب طي النسيان في انتظار أن تعلن ابل عن منتج مماثل علماً بأن هناك شركات منافسة بالفعل نجحت في تطوير منتجات شبيهة مثل قاعدة الشحن اللاسلكي من شركة شاومي.