في مجموعة من الدراسات التي ضمت ما يزيد عن 80 ألف شاب من مختلف أنحاء العالم وتراوحت أعمارهم ما بين 18 عاماً وأقل، كانت النتائج مرعبة بخصوص انتشار الاكتئاب والقلق بنسبة تجاوزت 25%.

وكتب الباحثون أن هناك تضاعف في نسبة الإصابة بالاكتئاب والقلق أثناء جائحة كورونا مقارنة بالفترة التي كانت قبل ظهور الفيروس حيث أشار الباحثون إلى أن نسب الإصابة لم تكن قبل جائحة كورونا تتخطى نسبة 10%، وفق ما نقل موقع “الطبي”.

يرجع الباحثون السبب في ارتفاع نسب الاكتئاب والقلق في أثناء جائحة كورونا إلى بعض الأسباب ومنها:

العزلة والتباعد الاجتماعي

الضائقة المالية التي تمر الأسرة بها

الاضطرابات المدرسية والانقطاع

والمؤشر الأخطر الذي تحدث عنه الباحثون هو الزيادة الملحوظة في نسبة الإقبال على الانتحار بين الفتيات المراهقات.

وعلى نفس الصعيد يسلط الباحثون الضوء حول التأثيرات السلبية التي فرضتها القيود المجتمعية بسبب جائحة كورونا، والتي شاركت بقوة في انتشار القلق والاكتئاب بين المراهقين.

ويضيف دكتور ماديجان وزملاؤه من المشاركين في هذه الدراسات، أن غياب دور المدرسة والمعلم كان له تأثير سلبي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

في النهاية أوصى المشاركون بالاعتماد على البيئة المنزلية لتفادي تعرض الأطفال والمراهقين لحالات الاكتئاب والقلق، حيث أنهم لاحظوا في العائلات التي تتواصل بانتظام مع أولادهم انخفاض واضح في معدلات القلق والاكتئاب.

The post دراسات: تضاعف الاكتئاب والقلق بين المراهقين بسبب كورونا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا