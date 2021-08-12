سامسونغ تكشف عن العملاق الجديد Galaxy Z Fold 3

كشفت شركة سامسونغ الكورية، في حدثها السنوي الذي يُعقد في شهر أغسطس، عن أحدث هواتفها القابلة للطيّ، جالكسي زد فولد.

جاء الهاتف Galaxy Z Fold 3 بشاشة داخلية مقاس 6,7 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120 هيرتز، بدقة 2208 × 1768 بكسل، وتدعم الشاشة الداخلية القلم الضوئي S-Pen، وهو أول هاتف مطوٍّ في العالم يدعم القلم.

في الجهة الخلفية للهاتف؛ هناك شاشة أخرى يمكن استخدامها في وضعية طي الهاتف، وهي بمقاس 6,2 بوصة وهي من نفس النوع أيضًا وبدقة 2268 × 832 بكسل، ويزن الهاتف 271 جرام، ويبلغ سمكه 6,4 ملم في حالة عدم الطيّ، وفي حالة الطيّ يكون السُمك 14,4 ملم، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IPX8 بعمق 1,5 م حتى 30 دقيقة.

يحتوي الهاتف على معالج كوالكوم سناب دراغون 888 بدقة تصنيع 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 660، ويأتي بخيار واحد من الرام 12 جيجابايت، ونسختيْن بسعة تخزين 256 و 512 جيجابايت.

من حيث الكاميرا؛ فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسة جميعها بدقة 12 ميجابكسل، الأولى أساسية، والثانية بزاوية عريضة جدًا، والثالثة تيليفوتو تدعم التقريب البصري حتى 2x، ويدعم الهاتف التقاط مقاطع فيديو بدقة 4k.

ومن أبرز مميزات الهاتف؛ الكاميرا الأمامية في الشاشة الداخلية التي تأتي مخفية أسفل الشاشة و بدقة 4 ميجابكسل، وهو أول هاتف من سامسونج يأتي بكاميرا أسفل الشاشة، أما الكاميرا الأمامية الأخرى في الشاشة الخارجية؛ فهي بدقة 10 ميجابكسل، وجاءت في ثقب في منتصف الشاشة.

البطارية جاءت بسعة 4,400 ميلي أمبير وهي عبارة عن جزئيْن، يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 11 واط، والشحن العكسي بقدرة 4,5 واط.

أما سعر الهاتف فهو 1,800 دولارًا أمريكيًا بما يعادل (9,090 دينارًا ليبيًا) لنسخة 256 جيجابايت و 1,900 دولار أمريكي(9,595 دينارًا ليبيًا) لنسخة 512 جيجابايت، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، “الأخضر، الفضي والأسود”، ويمكن شراء القلم بشكل منفصل بسعر 50 دولارًا أمريكيًا.

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