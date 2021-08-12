خلال حدث سامسونج Unpacked – سامسونج تعلن عن سماعة الأذن اللاسلكية جالكسي Buds2

بعدما أعلنت سامسونج عن هواتفها الجديدة القابلة للطي وساعتين ذكيتين، جاء دور سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds 2 والتي سيتم بيعها بقيمة 149.99$ دولار أمريكي لتحل محل سماعة Galaxy Buds Plus.

من اليوم ستبدأ عملية الطلب المسبق لسماعة الأذن اللاسلكية الجديدة والتي يمكن طلبها بمجموعة متنوعة من الألوان والتي اشتملت على الرمادي الداكن والأبيض والأرجواني والأخضر وستتوفر بشكل رسمي في الأسواق يوم 27 أغسطس.

يبدو أن جميع التسريبات التي كنا نتناولها معكم على مدار الأسابيع القليلة الماضية كانت صحيحة بالفعل، حيث تتشابه السماعة الجديدة إلى حد كبير مع سماعة Galaxy Buds Pro الأغلى ثمناً ولكن تؤكد شركة سامسونج أن هذه هي أصغر سماعة وأكثرها خفة من ناحية الوزن قامت الشركة بصنعها حتى الآن.

تحتوي السماعة على مكبرات صوتية ثنائية الاتجاه وكل سماعة فردية لديها مكبر صوتي ومُجسم خاص بها، تماماً مثل سماعة Buds Pro. ومن المتوقع أنها ستقدم جهير صوتي عالي وصوت نقي وواضح ومسموع مقارنة بسماعة Buds Plus، ولكن الترقية الحقيقية هنا هي أن السماعة الجديدة تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC وتتضمن وضع الصوت المحيطي الذي يساعد المستخدم على ضبط مقدار الضوضاء الخارجية المسموح بها.

من ناحية عمر البطارية فستكون سماعة Galaxy Buds 2 قادرة على العمل المتواصل لمدة 5 ساعات بالكامل أثناء تفعيل وضع ANC أو حتى 20 ساعة تقريباً من خلال الاعتماد على شحن العلبة، أما في حالة تعطيل إلغاء الضوضاء النشط فمن الممكن أن تمتد الفترة الزمنية حتى 7.5 ساعة تقريباً و 29 ساعة من خلال العلبة.

أما بالنسبة لمستوى الحماية فستكون قادرة على تحمل العرق والركض أسفل المطر، ولكن هذه هو كل شيء بسبب تصنيف السماعة بتقييم IPX2 فقط. أخيراً كما ذكرنا لكم في البداية فإن سعر السماعة الجديدة هو 149.99$ وتأتي بأربعة ألوان مختلفة فقط.