نادين نسيب تفوز بجائزة “موريكس” عن دورها في “عشرين عشرين”

فازت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، بجائزة “موريكس”، عن دورها في مسلسل “عشرين عشرين”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وفور انتشار خبر فوزها بالجائزة؛ قام عشاقها بتقديم التهاني والتبريكاتلها، وأكدوا أحقيتها بالجائزة وتمنوا التوفيق والسعادة لها.

من جانبها، ردّت الفنانة اللبنانية على متابعيها، وشكرتها على مشاعرهم تجاها، ووعدتهم بتقديم الأفضل دائمًا.

وكانت النجمة اللبنانية قد انتهت، مؤخرًا، من تصوير مشاهدها في مسلسل “صالون زهرة”، الذي سيُعرض خلال الفترة القادمة.

يذكر أنّ نادين نسيب نجيم لعبت دور ضابط شرطة في مسلسل “عشرين عشرين”، الذي شاركها بطولته الفنان السوري قصي خولي، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية.

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