لماذا يغيب محمد هنيدي عن أفلام الأكشن والرعب؟

كشف الفنان المصري محمد هنيدي، من خلال بث لايف على صفحته في “فيس بوك”، عن الأسباب التي جعلته يبتعد عن أفلام الأكشن والرعب.

وقال هنيدي لعشاقه إنّه لم يجد نفسه في هذا النمط من الأفلام، وأشار إلى وجود أبطال مبدعين فيها كأحمد السقا، وأحمد عز وغيرهم.

وداعب هنيدي جمهوره وقال إنّ الجو حارٌ، وإنّ هذا النمط من الأفلام له أبطاله، فلماذا يعرض نفسه للضرب؟.

وأكدّ هنيدي أن عدم محبته لأفلام الرعب يعد من الأسباب التي جعلته يبتعد عنها، وقال إنّه يتوتر من هذه الأفلام ولا يرغب في تقديمها.

وأوضح هنيدي أنّه من الممكن أن يقدّم الأدوار الشريرة، في حال جاءت ضمن إطارٍ كوميدي.

يُذكر أنّ النجم المصري حقق نجاحًا كبيرًا بفيلمه الجديد “الإنس والنمس” الذي عرض في دور السينما خلال الفترة الماضية.

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