ارتفاع حصيلة وفيات السيول في تركيا إلى تسعة ضحايا

وزع رجال الإنقاذ الأتراك الطعام ونقلوا آلاف الأشخاص إلى مهاجع الطلاب، اليوم الخميس، مع ارتفاع عدد القتلى من الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في البحر الأسود إلى تسعة.

هبت عواصف شديدة على المناطق الشمالية لتركيا في الوقت الذي أفاد فيه رجال الإنقاذ بأن مئات حرائق الغابات التي أودت بحياة ثمانية أشخاص منذ أواخر يوليو تحت السيطرة شبه الكاملة في الجنوب.

تصارع تركيا الجفاف والتعاقب السريع للكوارث الطبيعية التي يعتقد علماء العالم أنها أصبحت أكثر تواترا وعنفًا بسبب تغير المناخ.

تسببت الأمطار الغزيرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في فيضانات مفاجئة حوّلت الشوارع إلى أنهار جارية وأدت إلى الانهيارات الطينية التي تسببت في التواء الطرق في ثلاث مناطق شمالية.

وحذر وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي، يوم الأربعاء، من أن المنطقة تواجه “كارثة لم نشهدها منذ 50 أو 100 عام”.

أُجبر رجال الإنقاذ على إخلاء مستشفى إقليمي يضم 45 مريضًا، أربعة منهم في العناية المركزة، في المنطقة المحيطة بمدينة سينوب الساحلية يوم الأربعاء.

وأظهرت صور بثها التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي ارتفاع المياه إلى مستوى لافتات الشوارع في بعض البلدات.

وأظهروا القرويين الذين تقطعت بهم السبل يتم انتشالهم من فوق أسطح المنازل بواسطة طائرات الهليكوبتر والجسور تنهار تحت قوة المياه المتدفقة بالأسفل.

وقالت هيئة الاستجابة للكوارث في تركيا إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة كاستامونو الشمالية بينما يتواصل البحث عن شخص اختفى في مدينة بارتين الشمالية.

وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان إنه أجرى مكالمة هاتفية مع رؤساء المناطق المتضررة يوم الخميس ووعد بتقديم كل مساعدات الدولة المتاحة.

وقالت هيئة الطوارئ إن أكثر من ألف من المنقذين يعملون في المنطقة بينما كانت فرق الهلال الأحمر التركي توزع طرود غذائية ووجبات ساخنة.

وقال مسؤولون إنه تم تخصيص أكثر من خمسة آلاف مكان في مهاجع الطلاب لإيواء النازحين بسبب الفيضانات.

وعانت ثلاث قرى من انقطاع التيار الكهربائي وتعطلت خدمات الهاتف المحمول في أجزاء من البلدات المتضررة.

ووقعت الكارثة بعد أقل من شهر على مقتل ستة أشخاص في فيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة في مقاطعة ريزي شمال شرق البلاد.

غالبًا ما تتعرض مناطق البحر الأسود الجبلية في تركيا لأمطار غزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية في أشهر الصيف.

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