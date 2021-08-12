لماذا يجب تغيير وضعية جسم الرضيع ؟

أكدّت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث أهمية دور تغيير وضعية جسم الرضيع في حماية رأسه من التشوهات.

وأشارت إلى أنّ تغيير الوضعية من الاستلقاء على الظهر إلى الاستلقاء على البطن أو الجانب؛ يُساعد على تجنيب الطفل الإصابة بتسطّح مؤخرة الرأس، ويُساهم في اتخاذ مؤخرة الرأس للشكل المقوّس الطبيعي.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ النوم باستمرار على أحد الجانبيْن يرفع احتمال إصابة الطفل بتشوّه غير متماثل وأحادي الجانب.

ودعت الرابطة الألمانية الأهالي إلى استشارة الأطباء عند ملاحظتهم تسطّح مؤخرة رأس الرضيع، وذلك من أجل التأكد من عدم إصابة الطفل بتشوّه انفتال العنق.

يُذكر أنّ انفتال العنق يمكن علاجه من خلال تمارين العلاج الطبيعي، أو من خلال ارتداء خوذة طبيعية.

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