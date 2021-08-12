انستغرام.. إجراءات جديدة ضد التعليقات المسيئة والعنصرية

كشفت منصة انستغرام عن إطلاقها مجموعة من الإجراءات الجديدة؛ للحدّ من ظاهرة التعليقات العنصرية والمسيئة.

وقالت المنصة، التابعة لشركة “فيس بوك”، إنّ حملة العنصرية التي تعرض لها عدد من اللاعبين الإنجليز بعد إضاعتهم ركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي “اليورو”؛ دفعتها لاتخاذ هذه الإجراءات، خاصةً مع الصعوبات التي وجدتها لإيقاف هذه الحملة.

وأكدّت إنستجرام بأنّها ستقوم بتوجيه تحذيرات قوية للأشخاص الذين يوجهون تعليقات عنصرية أو مسيئة، بالإضافة لاستخدامها خاصية تساهم في تصفية الرسائل التي تحتوي على كلمات عنصرية.

كما ستسمح الشركة للمستخدمين بالحدّ من التعليقات وطلبات الرسائل في الفترات التي تسجّل مستوياتٍ قصوى من الاهتمام.

يُذكر أنّ الحملة العنصرية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الإنجليزي زادت حجم الضغوط على منصّات التواصل الاجتماعي، ودفعتها إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامةً للحدّ منها.

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