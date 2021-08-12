شاومي تعلن عن هاتف Mi Mix 4 – أول هاتف للشركة بكاميرا سيلفي أسفل الشاشة

أعلنت شركة شاومي رسمياً عن هاتف Mi Mix 4 وهو أول هاتف يعيد إحياء السلسلة التي لطالما اشتهرت بحواف منحنية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وتؤكد الشركة أن سبب كل هذا التأخير هو أنها كانت تعمل على توفير تقنية كاميرا السيلفي أسفل الشاشة مباشرة والتي أطلقت عليها الشركة اسم تقنية “CUP” وهي اختصاراً لعبارة “Camera Under Panel”.

في الحقيقة هي ليست المرة الأولى التي نرى فيها هاتف يتمتع بكاميرا سيلفي أسفل الشاشة، فلقد رأينا شركات أخرى مثل Oppo و ZTE يقدمان نفس التقنية بالضبط في أحدث هواتفهم. بالنسبة لهاتف شاومي Mi Mix 4 فتحتوي شاشته على 400 بيكسل في البوصة الواحدة والتي تسمح بمرور الضوء إلى كاميرا السيلفي الشخصية ووصفتها الشركة بأنها تقريباً “غير مرئية على الإطلاق”.

تقول الشركة أنها توصلت لهذه التقنية من خلال العمل والجهود المضنية على مدار 5 سنوات وتتكرر عبر 3 أجيال رئيسية و 60 براءة اختراع واستثمار بلغت قيمته 77 مليون دولار أمريكي وعدد لا يمكن إحصاؤه من المهندسين. الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل متواجدة أسفل شاشة بلوحة عرض OLED تعمل بدقة 1080p ومعدل تحديث 120Hz.

هاتف شاومي Mi Mix 4 هو أول هاتف ذكي يتم الإعلان عنه يحتوي على أحدث شريحة معالجة من كوالكم طراز سناب دراجون Snapdragon 888 Plus وهي نسخة ذات تردد معالجة أسرع من Snapdragon 888 القياسي. ستكون هناك طرازات تحتوي على 8 أو 12 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي، جنباً إلى جنب مع 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

كاميرا الهاتف الرئيسية عبارة عن مستشعر Samsung HMX دقته 108 ميجابيكسل وبهذا الشكل من المتوقع أن يقدم نفس تجربة التصوير التي رأيناها في هاتف Mi 11 وعلى الرغم من كونه مستشعر قديم نسبياً ولكنه لا يزال يقدم نتائج احترافية. بالإضافة إلى ذلط هناك مستشعر ثانوي لكاميرا العرض الواسع بدقة 13 ميجابيكسل ومستشعر تقريب 5x بدقة 8 ميجابيكسلز

بطارية الهاتف بسعة 4500 ميللي أمبير مع دعم الشحن السلكي فائق السرعة بقوة 120 واط أو يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط وتؤكد الشركة أنه من الممكن شحن الهاتف بنسبة 100% في فترة زمنية لن تتجاوز 15 دقيقة. أما بالنسبة إلى الشحن اللاسلكي فقد يستغرق الهاتف 28 دقيقة حتى تتم عملية اكتمال الشحن بنسبة 100%.

أخيراً سعر الهاتف سيكون في نطاق 777$ دولار أمريكي للطراز الذي يحتوي على 8 جيجارام و 128 جيجابايت، أما بالنسبة إلى طراز 12 جيجارام و 512 جيجابايت فقد يصل سعره إلى 970$ دولار أمريكي تقريباً.