3 آلاف دولار ثمن قطعة كعك من زفاف تشارلز وديانا

شهد مزاد علني أقيم في بريطانيا بيع قطعة كعك من زفاف تشارلز والأميرة ديانا، بسعرٍ كبيرٍ وصل إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي.

وبلغ وزن القطعة التي صنعت عام 1981 وكانت جزءَ من قالب الجاتوه، 800غرام، وتميزت قطعة الكعك بالكريم الأبيض الكثيف الذي غطّاها، ووجود

الشعار الملكي البريطاني عليها.

وقال القائمون على المزاد إنّ قطعة الحلوى تبدو بوضعية جيدة، ونصحوا بعدم تناولها، وأشاروا إلى أنّ المزاد عليها بدأ بـ 300 جنيه أسترليني، وانتهى

بـ 3,075 دولارًا أمريكيًا.

وكانت قطعة الكعك موجودةً لدى سيدة تدعى سميث، والتي احتفظت بها في غطاء بلاستيكي دوّنت عليه تاريخها الذي وافق 29 يوليو 1981.

يُذكر أنّ قطعة أخرى من حفل الزفاف الشهير، بيعت في ديسمبر الماضي في أمريكا مقابل 2,240 دولارًا أمريكيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية