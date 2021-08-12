تويتر تطلق تحديثًا جديدًا لواجهة المستخدم

كشفت شركة تويتر الأمريكية عن مجموعة تحديثات جديدة لواجهة المستخدم في الويب وعبر التطبيق الخاص بها.

ويعدّ الخط Chirp من أهم عمليات التطوير التي جلبها التحديث الجديد، وهو أول خط من إنتاج منصة تويتر.

ويتميز التصميم الجديد بخلوّه من الخطوط والفواصل بين المحتوى؛ وذلك من أجل إظهار المحتوى بشكلٍ سلسٍ.

كما أجرت تويتر بعض التغييرات أثناء التصفح كتبايُن الألوان في الوضع الليلي، أو طريقة ظهور كلمة متابعة، وبجانبها أيقونة الرسائل عند تصفح حسابات المستخدمين، وتحديد حدّة اللون الأزرق في الوضع العادي لرفع تباين الأيقونات في التصميم.

وتسعى تويتر، من خلال هذه التحديثات، إلى جذب أكبر عدد من المستخدمين، ومنافسة منصّات التواصل الاجتماعي الأخرى.

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