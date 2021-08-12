هاتفٌ جديدٌ يدعم الشحن السريع من موتورولا

أزاحت شركة موتورولا الأمريكية الستار عن هاتفٍ جديدٍ يدعم الشحن السريع، أطلقت عليه Moto G60S.

وينبض بداخل هذا المعالج Helio G95 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وبطاقة شاشة Mail-G76MC4.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6,8 بوصة ودقة عرض FHD Plus، ومعدل تحديث 120 هرتز، وستضم

الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستكون رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا

الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغابايت قابلة للرفع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 50 واط، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC، منفذ 3,5 للسماعات، ومنفذ USB.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 430 دولارًا أمريكيًا.

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