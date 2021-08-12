واتس اب – هكذا ستكون خاصية نقل الرسائل من الايفون إلى الأندرويد!

منذ فترة والحديث يدور حول نية واتس اب إطلاق ميزة تتيح نقل الرسائل بين الايفون والأندرويد بسهولة وبشكل مباشر، الآن تم الإعلان عن هذه الخاصية بشكل مبدئي وسوف تكون مقتصرة في البداية على مستخدمين بعينهم قبل أن تتوفر للجميع!

الميزة حصرية لهواتف سامسونج .. في البداية!

تم الإعلان عن هذه الميزة الجديدة في واتس وسط فعاليات مؤتمر سامسونج الأخير الذي تم فيه الإعلان عن هواتف Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flips 3 القابلة للثني والطي بالإضافة إلى منتجات أخرى.

الميزة سوف تسمح بنقل الرسائل وما تحتويه من ملفات وصور ومقاطع فيديو وكافة ملفات واتس اب من الايفون إلى أجهزة سامسونج باستخدام كابل USB مباشرة يصل الايفون بهواتف سامسونج.

هذه الميزة تحل واحدة من أكثر المزعجة في تطبيق واتس اب عند الانتقال من هواتف الايفون إلى الأندرويد حيث يفقد المستخدمون كافة محادثاتهم المهمة، محادثات واتس اب على الايفون يتم نسخها احتياطياً على الآي كلاود بينما يتم نسخها احتياطياً على الأندرويد إلى جوجل درايف، هذا يعني فقط إمكانية نقل المحادثات بين الهواتف التي تعمل بنفس نظام التشغيل فقط.

كيف سيتم نقل الرسائل بين الايفون و الأندرويد؟

بحسب ما ذكرت سامسونج، فإن الميزة الجديدة سوف تعتمد على توصيل الايفون بجهاز سامسونج – أو الأندرويد – لاحقاً عبر كابل Lightning to USB الذي يستخدم في شحن هواتف الايفون وسوف تتم عملية نقل البيانات عبر الكابل وليس من خلال الإنترنت، وهذا من أجل سرعة النقل وضمان إتمام العملية بشكل سليم وإن البعض سوف يفضل أن يتم ذلك لاسلكياً.

متى تتوفر هذه الميزة؟

هذه الميزة في الباية سوف تتوفر لهواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي من أجل نقل رسائل واتس اب إليها من هواتف الايفون من أجل تشجيع المستهلكين على اقتنائها، ثم خلال الأسابيع القادمة سوف تتوفر لباقي هواتف سامسونج التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 10 فما أحدث.

من المؤكد أيضاً أنها سوف تتوفر لهواتف الأندرويد الأخرى في وقت لاحق هذا العام، وكذلك ستتوفر لهواتف الايفون من أجل عكس العملية ونقل المحادثات من هواتف الأندرويد إلى الايفون، اقتصار الميزة في البداية على هواتف سامسونج يبدو أمراً ترويجياً متعمداً وبالاتفاق بين سامسونج وشركة فيسبوك المطورة لتطبيق واتس اب.

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