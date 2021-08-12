محمد حماقي يطلق أغنية لو هتسيب

أطلق الفنان المصري محمد حماقي أغنية جديدة من ألبومه الجديد يا فاتني حملت اسم لو هتسيب على تطبيق أنغامي، وقناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وطرح النجم المصري فيديو كليب الأغنية على طريقة أنيميشن للمرة الأولى حيث تم عرض الأشخاص بطريقة كرتونية، وحصدت الأغنية آلاف المشاهدات بعد طرحها بمدة قصيرة، حيث تفاعل معها عشاق حماقي، وتركوا مجموعة من التعليقات المشجعة.

وأغنية لو هتسيب من كلمات تامر حسين، وألحان أحمد إبراهيم.. وكان النجم المصري قد حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته السابقة زيها مين التي أطلقها على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، حيث تصدرت الترند رقم 30 واقتربت من حاجز 7 مليون مشاهدة.

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