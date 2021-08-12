دراسة جديدة تؤكد فائدة الأطعمة الملونة في تعزيز صحة الدماغ

أكدّت دراسة جديدة دور الأطعمة الملونة في تعزيز صحة الدماغ، وتقوية الذاكرة والوظائف الإدراكية.. وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب بأنّ الفواكه والخضراوات الطازجة والملونة للنظام الغذائي تقلل من خطر التدهور المعرفي، وتحسن صحة الدماغ.

وأكدّ الباحثون بأنّ الأشخاص الذين يتناولون نظاماً غذائياً يضم أغذية غنية بالفلوريد كالفراولة، البرتقال، الفلفل والتفاح أقل عرضة للتدهور المعرفي ب20%.

وبررت الأمر باحتواء الفلوريد على مضادات للأكسدة قوية تحمي الإنسان من الإصابة بالسكتات الدماغية، وتساهم في تعزيز قوة الذاكرة.

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