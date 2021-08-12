خطأ بالأسماء يدخل أمريكي مصحة عقلية لــــ 3 سنوات

دخل الأمريكي جوشوا المصحة العقلية لمدة عامين و10 أشهر بسبب خطأ في الأسماء، حيث اعتقلت الشرطة المشرد جوشوا أثناء انتظاره الطعام على بوابة مأوى المشردين في ولاية هاواي الأمريكية لأنّها اعتقدت بأنّه توماس كاسلبيري المصاب بمرض عقلي.

ورغم دفاع المشرد عن نفسه إلّا أنّ رجال الشرطة لم يتحققوا من هويته بشكلٍ كاف، ووضعوه في المصحة.. وتم عرض جوشوا على المحكمة، ورغم محاولته إثبات عدم صلته بتوماس إلّا أن المحكمة لم تصدق كلامه ليقضي في المصحة عامين و10 أشهر قبل أن يستمع إليه طبيب نفسي، ويقوم بتعيين محقق لقضيته.

واستطاع المحقق إثبات صدق جوشوا من خلال مطابقة البصمات ليغادر المصحة بعدما ظل حبيسها لفترةٍ طويلة.. يذكر أنّ التحقيقات أكدّت بأن توماس كاسلبيري مسجون في ألاسكا منذ عدّة سنوات.

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