منوعات

خطأ بالأسماء يدخل أمريكي مصحة عقلية لــــ 3 سنوات

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل الأمريكي جوشوا المصحة العقلية لمدة عامين و10 أشهر بسبب خطأ في الأسماء، حيث اعتقلت الشرطة المشرد جوشوا أثناء انتظاره الطعام على بوابة مأوى المشردين في ولاية هاواي الأمريكية لأنّها اعتقدت بأنّه توماس كاسلبيري المصاب بمرض عقلي.

ورغم دفاع المشرد عن نفسه إلّا أنّ رجال الشرطة لم يتحققوا من هويته بشكلٍ كاف، ووضعوه في المصحة.. وتم عرض جوشوا على المحكمة، ورغم محاولته إثبات عدم صلته بتوماس إلّا أن المحكمة لم تصدق كلامه ليقضي في المصحة عامين و10 أشهر قبل أن يستمع إليه طبيب نفسي، ويقوم بتعيين محقق لقضيته.

واستطاع المحقق إثبات صدق جوشوا من خلال مطابقة البصمات ليغادر المصحة بعدما ظل حبيسها لفترةٍ طويلة.. يذكر أنّ التحقيقات أكدّت بأن توماس كاسلبيري مسجون في ألاسكا منذ عدّة سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك