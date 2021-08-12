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هالي بيري تصاب في أول يوم تصوير لفيلمها الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيبت الممثلة الأمريكية هالي بيري بكسر في ضلعين من أضلاعها في أول أيام تصوير فيلمها الجديد بروزيد الذي تتولى إخراجه أيضاً.

وأكدّت مصادر مقربة من النجمة الأمريكية بأنّ الإصابة وقعت في أول أيام تصوير الفيلم القتالي في مدينة نيوجرسي، وأشارت المصادر لاستكمال الممثلة لعلميات التصوير رغم الإصابة الخطيرة التي تعرضت لها.

وسيتناول الفيلم الجديد الذي ستنتجه شبكة نتلفيكس قصة لاعبة الفنون القتالية جاكي جاستن التي تبحث عن فرصة أخيرة لإثبات نفسها على الحلبة.

وأشار منسق الحركات الخطرة في الفيلم لخطورة إصابة الممثلة الأمريكية، وأشاد بالتزامها بالعمل رغم الإصابة.

من جانبها قالت الممثلة الأمريكية إنّ إيقاف التصوير سيكلفها أموالاً كثيرة وسيؤخر عرض الفيلم، وأشارت لمرورها بتجربة مماثلة أثناء تصوير الجزء الثالث من فيلم جون ويك، والذي أبعدها عن التصوير لـــ 3 أشهر وآخر إصدار الفيلم.. يذكر أنّ نتلفيكس ستعرض فيلم بروزيد في شهر نوفمبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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