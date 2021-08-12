واتس آب يوفر ميزة نقل البيانات بين نظامي أندرويد وأي أو إس

أطلقت شركة فيس بوك المالكة لتطبيق واتس آب خلال حدث سامسونج Unpacked تحديثاً جديداً ضم ميزة لنقل بيانات المحادثات بين أندرويد وأي أو إس.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ التحديث الجديد سيتيح المجال أمام المستخدمين لنقل بياناتهم بين النظامين في هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي كZflod3، وZFlips 3.

وأشار المطورون لتوفر الميزة الجديدة لهواتف سامسونج العاملة بنظام تشغيل Android 10 والإصدارات اللاحقة، على أن تتوفر لجميع الهواتف خلال الفترة المقبلة.

من جهةٍ أخرى أكدّ بعض الخبراء بأنّ سامسونج قدمت الميزة بشكلٍ حصري مع هواتفها Zflod3، وZFlips 3 لتشجيع مستخدمي هواتف آيفون على استخدام هواتف سامسونج، فيما لم تكشف فيس عن موعد إطلاق الميزة الجديدة بشكلٍ رسمي.

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