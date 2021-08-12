تيك توك يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً

نجح تطبيق تيك توك في التفوق على تطبيقات فيس بوك وتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في العالم بعدما تم تنزيله 619 مليون مرة في النصف الأول من العام الجاري.

وكان تيك توك قد اعتلى صدارة التطبيقات الأكثر تنزيلاً لأول مرة في العام 2020 بعدما كان رابعاً في العام 2019.

وتفوق تيك توك على تطبيقات فيس بوك التي احتلت المراكز من 2 حتى 5، حيث جاء فيس بوك وصيفاً، ثم واتس آب فإنستغرام فمسنجر، وبعدهم جاءت تطبيقات سناب شات تيلغرام، لايكي ثم بنترست قبل أن يختتم تويتر قائمة العشرة الأوائل.

يذكر أنّ تطبيقات غوغل وتحديداً يوتيوب غابت عن القائمة لأسباب عديدة أبرزها وجود هذه التطبيقات بشكل تلقائي في جهاز المستخدم

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