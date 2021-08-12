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تيك توك يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح تطبيق تيك توك في التفوق على تطبيقات فيس بوك وتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في العالم بعدما تم تنزيله 619 مليون مرة في النصف الأول من العام الجاري.

وكان تيك توك قد اعتلى صدارة التطبيقات الأكثر تنزيلاً لأول مرة في العام 2020 بعدما كان رابعاً في العام 2019.

وتفوق تيك توك على تطبيقات فيس بوك التي احتلت المراكز من 2 حتى 5، حيث جاء فيس بوك وصيفاً، ثم واتس آب فإنستغرام فمسنجر، وبعدهم جاءت تطبيقات سناب شات تيلغرام، لايكي ثم بنترست قبل أن يختتم تويتر قائمة العشرة الأوائل.

يذكر أنّ تطبيقات غوغل وتحديداً يوتيوب غابت عن القائمة لأسباب عديدة أبرزها وجود هذه التطبيقات بشكل تلقائي في جهاز المستخدم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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