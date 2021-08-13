ما هو الفرق بين جالكسي Z Fold 3 وجالكسي Z Fold 2 – هل يستحق؟

خلال حدث Unpacked أطلقت شركة سامسونج الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي وهنا نقصد هاتف جالكسي Z Fold 3 ولكننا الآن نتساءل: “هل هناك فرق حقيقي بين الهاتف الرائد الجديد وهاتف الجيل الماضي “جالكسي Z Fold 2″؟ دعونا نعترف بحقيقة واحدة في البداية وهي أننا كنا هنا، في موقع “أخبار التطبيقات” من كبار المعجبين بهاتف جالكسي Z Fold 2 لحظة صدوره. على الرغم من ذلك كانت هناك مشكلة التجاعيد التي تسببت في ضيق العديدين من ملاك الهاتف.

تقول شركة سامسونج أنها بذلت جهود مضنية من أجل التأكد من عنصر قوة ومتانة الهاتف الرائد الجديد وجلبت لع العديد من المزايا الجديدة التي تستحق الذكر، ولكن هل هذه المزايا الجديدة تستحق الترقية من أجلها فهذا هو سؤال المليون دولار. دعونا نرى ما هي الاختلافات بين جالكسي Z Fold 2 وجالكسي Z Fold 3 بالتفصيل الممل.

السعر

دعونا نتحدث قليلاً عن تكلفة الرائد الجديد. بادئ ذي بدء سيتم إطلاق هاتف جالكسي Z Fold 3 في يوم 27 أغسطس القادم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ولكنه سوف يصل العديد من الدول والبلدان الأخرى في يوم 10 سبتمبر. على كل حال يبلغ سعر الهاتف 1799$ دولار أمريكي للنسخة التي تحتوي على 256 جيجابايت من سعة التخزين، بينما نسخة الــ 512 جيجابايت يبلغ سعرها 1899$ دولاراً أمريكياً.

في رأيي الشخصي سامسونج كانت صريحة مع نفسها هذه المرة، وقامت بتخفيض سعر الهاتف 200$ تقريباً مقارنة بسعر هاتف الجيل الماضي “جالكسي Z Fold 2” خاصة وأن هناك إحصائيات عديدة تشير إلى أن الشركة لم تتمكن من تحقيق أهدافها الربحية من سلسلة جالكسي S21 خلال الستة أشهر الأولى من إطلاقها.

في النهاية هي خطوة صحيحة وإيجابية أن تقوم ببيع الهاتف بسعر أقل من خليفته السابق حتى وإن كان لا يزال مرتفعاً للغاية أمام العديد من المستخدمين وخاصة في الوطن العربي.

التصميم

في الواقع تصميم الهاتف الجديد لا يختلف كثيراً عن هاتف الجيل الماضي. ولكن إذا أردنا الحديث بدقة متناهية فهو أرق قليلاً “نصف ملم عند 6.4 ملم بالضبط” عندما يكون غير مطوي، وفي نفس الوقت أقصر 1 ملم عند 158 ملم.

من ناحية الوزن فهو أخف من الهاتف الماضي بنسبة 11 جرام ليصل وزنه بالكامل إلى 271 جرام وهو بكل تأكيد ثقيل جداً جداً مقارنة بأي هاتف ذكي عادي وغير قابل للطي متواجد في السوق.

الميزة الجديرة بالاهتمام هي حصول الهاتف على تصنيف عالي لمقاومة الماء IPX8 مما يعني أنه ولأول مرة يمكنك غمر الهاتف بالماء لمدة زمنية قد تصل إلى 30 دقيقة دون أن يتسبب الماء في تلف الهاتف. بالتأكيد عنصر في غاية الأهمية من ناحية متانة التصميم. وهذه الميزة لم تتواجد في هاتف جالكسي Z Fold 2.

تقول الشركة أنه تم تحسين نظام المفصلات وهي مصنوعة من الألمونيوم عالي الجودة وأقوى من حيث المتانة بنسبة 10% مقارنة بهاتف الجيل الماضي. كلاً من شاشتين الهواتف مُغطاة بالبلاستيك الناعم ولكن من المفترض أن جالكسي Z Fold 3 يكون أكثر صلابة وقوة وتحملاً للأخطاء الغير مقصودة. ولكن دعونا ألا ننسى هنا أن هاتف جالكسي Z Fold 3 استطاع أن يوفر الدعم لقلم S-Pen وهي ميزة رائعة لم تتواجد في هاتف الجيل الماضي.

الشاشة

نستطيع أن نؤكد لكم أن الشاشتين متشابهتان إلى حد كبير في كل شيء. فكلاهما شاشات AMOLED x2 تنبض بألوان حيوية ومذهلة وبنفس دقة العرض ومعدل تحديث عالي سرعته 120Hz.

كما ذكرنا منذ قليل فإن الهاتف يدعم قلم S-Pen ولكن هناك قلم واحد مدعوم ينبغي شراؤه خصيصاً للهاتف، بالتأكيد هذا بسبب خشية أن يتسبب أي قلم أخر في خدش أو تجريح شاشة الهاتف. سيتعين عليك شراؤه بشكل منفصل وللأسف الشديد سامسونج لم تتمكن من إيجاد وسيلة للاحتفاظ بالقلم ضمن هيكل الهاتف. عموما سامسونج تحاول أن تعوض جمهور جالكسي نوت بهذه الميزة حتى وإن لم تكن من نصيب الهواتف القابلة للطي سابقاً.

الكاميرا

للأسف كاميرا هاتف جالكسي Z Fold 2 كانت جيدة، ولكن هذا هو كل شيء، فهي لم تكن مذهلة أو استثنائية رغم سعر الهاتف الذي بلغ 1999$ دولار أمريكي. فكانت الكاميرا خيبة أمل كبيرة للعديد من مستخدمي جالكسي Z Fold 2. ولكن هل هذا تغير مع جالكسي Z Fold 3؟

للأسف الشديد الإجابة هي لا، حيث تبدو الكاميرا متطابقة تماماً مع كاميرا الجيل الماضي من نفس الهاتف. حيث تحصل على وحدة تصوير ثلاثية في الخلف بمستشعرات دقتها 12 ميجابيكسل.

ولكن بالنسبة للكاميرا الأمامية في الشاشة الرئيسية فهي تعتبر الاختلاف الوحيد الذي يستحق الاهتمام. لأول مرة أصبحنا نتعامل مع كاميرا أسفل الشاشة بالكاد يمكنك رؤيتها، وبهذا الشكل يمكنك ملاحظة أنه تم تقليل الحواف مقارنة بهاتف الجيل الماضي. الكاميرا الأمامية الجديدة أسفل الشاشة الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل ومن المتوقع أن توفر صور احترافية، جنباً إلى جنب مع كاميرا أخرى للسيلفي في شاشة الغطاء بدقة 10 ميجابيكسل.

المواصفات الداخلية والأداء

الآن يحتوي هاتف جالكسي Z Fold 3 على واحدة من أحدث شرائح كوالكم الجديدة – بالرغم من كونها ليست الأحدث على الإطلاق – ولكن سامسونج تكتفي بشريحة سناب دراجو Snapdragon 888 وهو المعالج الوريث لشريحة معالج سناب دراجون Snapdragon 865.

كلا الهاتفين يدعمان ذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت. بهذا الشكل وعلى صعيد مستوى الأداء فإن الاختلاف لن يكون ملحوظاً، وكلاهما قادرين على التعامل مع جميع المهام والتطبيقات الثقيلة بسهولة ويسر. أما بالنسبة للطراز القياسي فسيكون بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، ولكن سيكون هناك طراز أخر بسعة 512 جيجابايت ولكننا لسنا متأكدين هل سيكون متوافر بشكل طبيعي أم سيواجه مشكلة التوفر مثلما حدث مع هاتف جالكسي Z Fold 2.

البطارية

بطارية هاتف جالكسي Z Fold 2 كانت سعتها 4400 ميللي أمبير في الساعة، بينما بطارية الرائد الجديد بسعة 4300 ميللي أمبير. لسنا متأكدين حتى هذه اللحظة هل 100 ميللي أمبير يشكل أهمية كبيرة أم لا. ولكن من خلال المراجعات يبدو أن جالكسي Z Fold 3 كان قادراً على الصمود لمدة يوم كامل ولكن أثناء ضبط الشاشة على معدل تحديث 60Hz.

بالنسبة لسرعة الشحن فهي بقوة 25 واط من خلال الشحن السلكي وبقوة 11 واط من خلال الشحن اللاسلكي. في الحقيقة نأمل أن تتمكن سامسونج من تحسين عمر البطارية وسرعات الشحن في هواتفها القادمة.

كلمة أخيرة

في رأيي الشخصي هاتف جالكسي Z Fold 3 لا يستطيع منافسة الهواتف الذكية الرائدة الأخرى الغير قابلة للطي، سواء على صعيد الأداء أو المزايا أو حتى السعر. ومع ذلك هو لا يزال هاتف مميز وله قاعدة مستخدمين كبيرة وخاصة أولئك الذين لم يتمكنون من شراء جالكسي نوت هذا العام.

من ناحية المظهر هو لا يختلف كثيراً عن جالكسي Z Fold 2، ولكن شركة سامسونج تؤكد أنها عملت على تصميمه من الصفر لكي يكون مؤهلاً لتحمل الاستخدامات وأكثر صلابة وقوة من سابقه. على كل حال نعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن عوامل القوة والمتانة، وسننتظر أن نرى ما تخبئه الأيام لهذا الهاتف الرائد.

إذا كنت تخطط لشرائه فهو بالفعل هاتف يستحق العناء من أجله، ولكن يجب أن تنظر أولاً لسعر جالكسي Z Fold 2 لأنه قريب جداً في المواصفات ومن الممكن أن يكون صفقة أكثر ربحاً بالنسبة لك.