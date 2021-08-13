تحديث iOS 15 – ما الجديد في ميزة البحث Spotlight ؟

ميزة البحث Spotlight في الشاشة الرئيسية للايفون والايباد تم تحسينها في تحديثات ابل الجديدة iOS 15 و iPadOS 15 بإضافة عدة خيارات وخصائص جديدة سوف نسلط الضوء عليها.

ميزة البحث Spotlight تمكن المستخدم من البحث عن أي شيء سواء داخل الجهاز نفسه أو عبر الويب، ويمكن الوصول إليها من الشاشة الرئيسية بالسحب لأسفل.

أهم الخيارات الجديدة لميزة البحث Spotlight في iOS 15 و iPadOS 15

نتائج بحث أكثر ثراءً

ميزة سبوت لايت للبحث في الايفون والايباد بعد التحديث إلى iOS 15 و iPadOS 15 سوف تعرض نتائج بحث غنية بالمعلومات. مثلاً عند البحث عن فيلم ما أو مسلسل ما سوف تجد كل المعلومات الخاصة به كسنة الإصدار وعدد المواسم والممثلون وطريقة المشاهدة. هذا الأمر ينطبق أيضاً على الفنانين والموسيقيين والشخصيات العامة وما إلى ذلك.

البحث عن الصور في الإنترنت

ميزة سبوت لايت بإمكانها البحث عن الصور على الإنترنت بإضافة كلمة صور أو images مثلاً لعبارة البحث.



سوف ترى العديد من الصور من الإنترنت في نتائج البحث وعند الضغط على أي صورة سوف تجد صورة شبيهة أخرى بالصورة التي فتحتها.

البحث عن الصور داخل الجهاز

لن تكتفي ميزة سبوت لايت بالبحث عن الصور على الإنترنت، بل أيضاً سوف تعرض الصور المتعلقة بنتائج البحث المخزنة على الجهاز نظراً لقدرة نظام التشغيل على التعرف على محتوى الصور.

البحث من شاشة القفل

في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 يمكنك استخدام خدمة Spotlight للبحث مباشرةً من شاشة القفل بالسحب لأسفل.



نتائج البحث ستكون نتائج عامة مجلوبة من الإنترنت ولن يتم عرض نتائج بحث من الجهاز تحتوي على معلومات شخصية أو نتائج بحث مخصصة إلا في حالة فتح قفل الجهاز.

البحث عن التطبيقات

إذا كنت تود البحث عن تطبيق معين من أجل تثبيته، يمكن البحث عنه من خلال ميزة البحث سبوت لايت وتثبيته مباشرة دون الذهاب إلى متجر الآب ستور.

