أصبحنا على بعد خطوة واحدة – جوجل تطلق الإصدار التجريبي الرابع من اندرويد 12

نحن الآن على بعد خطوة واحدة من إصدار اندرويد 12 النهائي الأكثر استقراراً، حيث أطلقت شركة جوجل مؤخراً الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 12 وبهذا الشكل أصبحنا في المرحلة الأخيرة من اختبار النظام.

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الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 12 يضع كامل تركيزه على إصلاح العديد من المشاكل وتوفير الأداء المستقر لنظام التشغيل، وبهذا الشكل يمكن لمطوري التطبيقات بدء العمل والتخطيط النهائي للاستفادة من مزايا النظام الجديد واستغلالها بداخل تطبيقاتهم بشكل طبيعي.

حثت شركة جوجل جميع المطورين بضرورة تثبيت الإصدار التجريبي النهائي من أندرويد 12 لكي يسمح لهم بمراجعة جميع التغييرات الجديدة التي طرأت على نظام التشغيل الجديد واختبار مزايا النظام الجديدة مثل لوحة معلومات الخصوصية “Android Dashboard” والميكروفون ومؤشرات الكاميرا وشاشة البداية وما إلى ذلك.

على كل حال يبدو أن الإصدار التجريبي النهائي لم يجلب أي مزايا جديدة للمستخدم العادي، أو على الأقل هذا ما نتوقعه نحن، ولكن إذا كنت قادر على تثبيت الإصدار النهائي من اندرويد 12 فعلى الأقل يمكنك تجربة جميع مزايا النظام الجديدة التي أعلنت عنها جوجل حتى الآن على هاتفك.

إذا كنت تستخدم الآن الإصدار التجريبي الثالث من اندرويد 12 فمن الضروري أنك سوف تحصل على تنبيه بوجود تحديث جديد OTA قائم على النظام ينتظر منك الموافقة على تثبيته، سواء كنت تمتلك أي من هواتف Pixel أو OnePlus أو Oppo أو Realme أو ASUS وغيرها من الهواتف المؤهلة.

جدير بالذكر أن الإصدار التجريبي النهائي من اندرويد 12 متاح أيضاً لبعض أجهزة البث الأخرى مثل Android TV بحيث أصبح من الممكن لمطوري التطبيقات الاطلاع على مزايا النظام الجديدة واختبار تطبيقاتهم على تلفزيون جوجل الأساسي الجديد.

في النهاية أشارت شركة جوجل أن الإصدار النهائي المُرشح سيأتي خلال الأسابيع القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يتبع هذا الإصدار الأخير الأكثر استقراراً والمُرشح من أندرويد 12 وربما يكون جاهزاً للإنطلاق خلال شهر سبتمبر القادم. ولا يسعنا سوى الانتظار معكم والتحلي بالصبر.