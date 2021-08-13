غوغل تكشف عن إصدار جديد من مفاتيح الأمان Titan

رفعت شركة غوغل الأمريكية النقاب عن إصدارٍ جديدٍ من مفاتيح الأمان Titan لتعزيز الخصوصية.

وأكدّت الشركة الأمريكية أنّ مفاتيح الأمان الجديدة ستأتي بنماذج USB-C، وUSB-A عدة، مجهزةً بتقنيات NFC، وقابلةً للتوصيل مع الأجهزة بالحواسيب والأجهزة الإلكترونية.

وستَضمّ المفاتيح الجديدة مؤشر وزر خاص لتأكيد محاولة الدخول إلى الحسابات، في حين ستَتولى تقنية NFC تعزيز عملية المصادقة الثنائية لتسجيل الدخول مع الهواتف التي تدعم التقنية.

وأوضحت غوغل أنّها ستوقف بيع الإصدارات القديمة، بعد إطلاق المفاتيح الجديدة في الأسواق.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستَطرح هذه المفاتيح، خلال الفترة القادمة، بسعر يتراوح ما بين 25 و50 دولارًا أمريكيًا.

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