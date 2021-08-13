“بقعة ضوء” يعود بجزء جديد.. وأيمن رضا يدعو للمشاركة فيه

كشفت شركة “سما للفن”، عن استعدادها لتصوير الجزء 15 من مسلسل “بقعة ضوء” الكوميدي، بمشاركة مجموعة من أبطال العمل السابقين.

وأكدّ الفنان السوري أيمن رضا هذا الأمر، من خلال نشره صورًا من كواليس المواسم السابقة للمسلسل، الذي حظي بشهرة كبيرة في سوريا والوطن العربي.

ودعا النجم الكوميدي الكتاب الراغبين في تقديم لوحات للمسلسل إلى التواصل مع الشركة المنتجة عبر البريد الإلكتروني؛ من أجل اعتمادها وتصويرها.

وأكدّت مصادر مقربة من النجم السوري أنّه سيكون المسؤول عن اللوحات التي سيتم اعتمادها وتصويرها.

وحظي منشور أيمن رضا بإعجاب متابعيه، الذين عبّروا عن شوقهم لمشاهدة جزء جديد من المسلسل، الذي رسم على وجوههم البسمة، على مدار سنوات طويلة.

يُذكر أنّ مسلسل “بقعة ضوء” يعد واحدًا من أشهر المسلسلات الكوميدية السورية، وشاركت في بطولته نخبةٌ من نجوم الدراما السورية كأيمن رضا، باسم ياخور، فارس الحلو، أندريه سكاف، أمل عرفة، وغيرهم.

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