منوعات

“بقعة ضوء” يعود بجزء جديد.. وأيمن رضا يدعو للمشاركة فيه

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة “سما للفن”، عن استعدادها لتصوير الجزء 15 من مسلسل “بقعة ضوء” الكوميدي، بمشاركة مجموعة من أبطال العمل السابقين.

وأكدّ الفنان السوري أيمن رضا هذا الأمر، من خلال نشره صورًا من كواليس المواسم السابقة للمسلسل، الذي حظي بشهرة كبيرة في سوريا والوطن العربي.

ودعا النجم الكوميدي الكتاب الراغبين في تقديم لوحات للمسلسل إلى التواصل مع الشركة المنتجة عبر البريد الإلكتروني؛ من أجل اعتمادها وتصويرها.

وأكدّت مصادر مقربة من النجم السوري أنّه سيكون المسؤول عن اللوحات التي سيتم اعتمادها وتصويرها.

وحظي منشور أيمن رضا بإعجاب متابعيه، الذين عبّروا عن شوقهم لمشاهدة جزء جديد من المسلسل، الذي رسم على وجوههم البسمة، على مدار سنوات طويلة.

يُذكر أنّ مسلسل “بقعة ضوء” يعد واحدًا من أشهر المسلسلات الكوميدية السورية، وشاركت في بطولته نخبةٌ من نجوم الدراما السورية كأيمن رضا، باسم ياخور، فارس الحلو، أندريه سكاف، أمل عرفة، وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك