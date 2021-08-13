ضمن فعاليات حدث سامسونج Unpacked – تعلن الشركة عن هواتفها القابلة للطي وإليكم أبرز مواصفاتها والأسعار

لو تذكرتكم معي فكنا معتادين دائماً في مثل هذا الشهر أن نستعد لاستقبال هاتف جالكسي نوت – Galaxy Note جديد من شركة سامسونج، ولكن يبدو أن مشكلة نقص الرقائق العالمية تؤثر بشكل واضح على خطوط إنتاج شركة سامسونج، بالإضافة إلى ذلك سامسونج واثقة أن مستقبل الهواتف الذكية هو عبارة عن هواتف قابلة للطي.

حيث أعلنت الشركة من خلال حدث Unpacked عن مجموعة جديدة من المنتجات وكانت من أبرزها هواتف الشركة القابلة للطي جالكسي Z Fold 3 وجالكسي Z Flip 3.

ويحتوي هاتف Z Fold 3 على شاشة OLED بمعدل تحديث 120Hz وتم إضافة الدعم لقلم S-Pen ولكن الأهم من هذا وذاك هو أن الشركة تؤكد أنها تمكنت من تحقيق عناصر القوة والمتانة للهاتف مقارنة بالإصدارات السابقة التي كانت تعاني من مشاكل في المتانة.

بهذا الشكل هذا هو رابع هاتف نظرياً بشاشة قابلة للطي لشركة سامسونج، وبالرغم من ذلك لا تزال الشركة متخوفة من بعض التحديات التي قد تواجهها مع هذه الهواتف ومن أبرزها متانة الهاتف.

على الرغم أن هاتف Z Fold 2 كان أهلاً للتحدي إلا أنه واجه العديد من المشاكل مع عدد لا يحصى من المستخدمين بسبب الشاشات المتصدعة ومشاكل أخرى في توقف العرض أثناء الاستخدام العادي وهي مشاكل لا ينبغي أن تحدث.

على كل حال ومن أجل التغلب على مثل تلك المشاكل بذلت شركة سامسونج جهود مضنية لكي تصنع عدد كبيراً من التغييرات في تصميم ومواصفات هاتف جالكسي Z Fold 3 لكي يستحق قيمته العالية والتي بلغت 1799$ دولار أمريكي، وعلى الرغم من كونه مشابه إلى حد كبير مع هاتف الجيل السابق إلا أن هناك تغييرات فعلية في جميع أنحاء الهاتف.

الهاتف الجديد يحتوي على فيلم واقي للشاشة بقوة 80% أعلى مقارنة بشاشة الهاتف السابق واستخدمت الشركة زجاج Gorilla Glass Victus على شاشة الغطاء لتحسين حماية الهاتف من السقطات الغير مقصودة ولدى الهاتف مفصلات من الألمونيوم أقوى بنسبة 10% وتم تصنيف الهاتف بالكامل بتقييم IPX8 للحماية ضد الماء وهذا يعني أنه من الممكن أن يتم غمره بالماء لمدة زمنية لا تقل عن 30 دقيقة.

من ناحية المواصفات الداخلية يحتوي الهاتف على شريحة كوالكم Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت وسيأتي بخيارات تخزين تبدأ مع 256 جيجابايت وتنتهي من 512 جيجابايت. الكاميرات الخلفية جميعها بدقة 12 ميجابيكسل وهي قريبة جداً من كاميرات هاتف Z Fold 2..

حيث يعمل المستشعر الأول بفتحة عدسة F/1.8 والعدسة الثانية بفتحة F/2.0 والعدسة الثالثة بفتحة F/2.4 مع ميزة التثبيت البصري. الكاميرا الأمامية لا تزال بدقة 10 ميجابيكسل على شاشة الغلاف. التغيير الأساسي الذي يستحق الذكر هنا أن الشركة قررت أن تتحول من كاميرا السيلفي ذات الثقب إلى كاميرا أسفل الشاشة،

أما بالنسبة لهاتف جالكسي Z Flip 3 فهو لا يختلف كثيراً عن هاتف Z Fold 3 حيث يحتوي على نفس المعالج Snapdragon 888 ونفس مستوى الحماية ضد الماء وشاشة بمعدل تحديث 120Hz وسيتوفر بسبعة ألوان مختلفة وتكلفته السعرية هي 1000$ فقط وسيكون متاح هو الأخر بدءاً من 27 أغسطس القادم.