تقرير – الاتحاد الأوروبي قد يجبر ابل على الانتقال إلى منفذ شحن USB C

هواتف الايفون تعمل بمنفذ شحن Lightning منذ سنوات بعيدة وهو أمر مميز لها بخلاف الهواتف الذكية الأخرى التي باتت تعمل جميعاً بمنفذ شحن USB C. يبدو الاتحاد الأوروبي غير راضٍ عن ذلك وقد يجبر ابل عن التخلي عن منفذ Lightning لصالح USB C.

وفقاً لما ذكرته صحيفة رويترز في تقرير أخير لها، فإن المفوضية الأوروبية تجهز الآن لمشروع قانون سوف تقدمه الشهر القادم لجعل ابل تعتمد على منفذ USB C في هواتف الايفون.

مشروع القانون يهدف إلى توحيد منافذ الشحن في الأجهزة الذكية التي تباع داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا بالطبع سوف يؤثر على شركة ابل لأن جميع اجهزة الشركات الأخرى تعمل بمنفذ USB C.

في عام 2018، كانت هناك محاولة من المفوضية الأوروبية لتمرير هكذا قانون لكن هذه المحاولة باءت بالفشل ولم يتم صباغة قانون ملزم للشركات بتوحيد منافذ الشحن، و وقتها ايدت ابل اعتراضها على القانون وقالت إن من شأن ذلك أن يخلق عملية الإبداع على حد زعمها.

هذه القضية متجددة وفي كل مرة تطفو على السطح بشكل أو بآخر ويثار حولها الجدل. العام الماضي على سبيل المثال، صوت البرلمان الأوروبي لصالح منفذ الشحن الموحد تقليلاً للنفايات الإلكترونية ولأجل راحة المستخدمين.

يعكف الآن الاتحاد الأوروبي على صياغة مسودة القانون الذي سوف يقدمه للمنافشة والتصويت الشهر المقبل، في انتظار ما سوف تسفر عنه تحركات الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.