بريطاني يعرض الزواج على خطيبته بطريقة غير مألوفة

استعان البريطاني لويس وايت، بالأبقار لطلب الزواج من حبيبته إيميلي، التي تشاركه السكن في مزرعته بمنطقة أنفورد.

حيث قام الرجل العاشق، بجمع الأبقار في الساعة السادسة صباحًا، مستعينًا بصديقه، قبل أن يكتب على البقرتيْن اللتيْن اشتراهما بالتشارك معها، عبارة “هل تتزوجيني؟”.

وبعد ذلك، قام لويس بإيقاظ حبيبيته إيميلي، وأخذها إلى مكان وجود الأبقار حيث فوجئت بالسؤال، وانهمرت دموعها، قبل أن تعطي، في النهاية، موافقتها على الزواج.

وقال الرجل، البالغ من العمر 24 عامًا، إنّه استوحى الفكرة من الذكريات التي جمعتهما عندما التقيا لأول مرة في المكان نفسه، مع بداية الإغلاق التام.

يذكر أنّ علاقة الخطيبيْن بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فترة الإغلاق، قبل أن يقوما، لاحقًا، بالتشارك في تربية الأبقار ورعايتها.

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