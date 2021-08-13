“شاومي” تُطلق بلجكتور جديد بدقة HD

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن بلجكتور جديد، بدقة HD، أطلقت عليه Wanbox X1.

وقالت الشركة الصينية إنّ البلجكتور سيَأتي مزودًا بسماعة بقدرة 3 واط، وأكدّت إمكانية نقل الصور لا سلكيًا إليه.

وسيعمل البلجكتور الجديد بدقة 1200×720 بيكسل، ويتوافق مع معيار HD Ready، الذي يُساعد على عرض القنوات التلفزيونية بجودة عالية.

وأشارت شاومي إلى أنّ نسبة التباين في هذا الجهاز ستكون 2000:1، وشدة الإضاءة 300 لومن، وأكدّت إمكانية وضع البلجكتور على بعد 1.2× 3 أمتار من الشاشة؛ كي يتم عرض صورة قياس 40 إلى 120 بوصة.

ويصل العمر الافتراضي لمصدر الضوء 20 ألف ساعة، ويحتوي الجهاز على منفذ HDMI لنقل المحتويات، بالإضافة لإمكانية نقلها عبر الواي فاي.

ويعمل هذا البلجكتور بشكل متوافق مع نظام Android9، ويتيح إمكانية تشغيل محتويات الميديا، وتثبيت يوتيوب ونتفليكس.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الجهاز الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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